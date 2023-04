Vraag en aanbod: Martijn geeft inktcartridges weg en M. van Laan heeft een trouwring gevonden

Oeps, kaaskroket van AH is van garnaal: Eindhoven­se supermarkt maakt fout en waarschuwt klanten

EINDHOVEN - Klanten die recent kaaskroketjes van de Albert Heijn aan het Cassandraplein in Eindhoven hebben gekocht, hebben mogelijk een visachtige smaak geproefd. Dat kan kloppen, want de supermarktketen heeft per ongeluk het etiket omgewisseld.