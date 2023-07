Vraag en Aanbod: Ruud zoekt een handleiding voor een Opel Mokka en Theo heeft een kinderstoel die weg mag

Gemertse oliehande­laar Jos Maas is ‘helemaal klaar’ met gemeentebe­stuur en zet streep door Dribbelei-wijk­je

GEMERT - Officieel is hij afgehaakt om persoonlijke redenen, de markante Gemertenaar Jos Maas, bij de bouw van het nieuwe wijkje Dribbelei. Maar op de achtergrond speelt iets anders: hij is zo ontstemd over de handelwijze van de gemeente dat de zin hem is vergaan.