Vrijdag de dertiende voor een moderne heks: ‘Ik zeg altijd dat ik uit de bezemkast ben gekomen’

Alfons Vogels (1953-2022) was dé orgelman van het Helmondse Draaiorgel­mu­se­um

HELMOND - Wie naar de draaiorgels ging kijken kwam Alfons Vogels tegen. Als er iets te doen was in de vroegere Gaviolizaal en het huidige museum in Loods 20 in Helmond was hij erbij. Met veel passie en humor deelde hij zijn liefde en interesse voor de orgels.

29 april