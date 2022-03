Vrouw achter Helmondse hamermoord dood gevonden in haar cel, doodsoorzaak is een raadsel

Van een illegale vreemde­ling in de winkel tot rijden met drugs op; tientallen overtredin­gen bij controles in centrum Helmond

HELMOND - Bij een grote verkeerscontrole en een handhavingsactie in het centrum van Helmond is een reeks overtredingen geconstateerd. Hardrijders en bestuurders zonder rijbewijs gingen op de bon. Er wordt een onderzoek gestart naar illegaal gokken in een horecapand.

25 maart