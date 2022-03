Vrouwendag in raadzaal Helmond om meer vrouwen te interesseren voor politiek: ‘Ik hoor hier veel waarvan ik niets weet’

De vrouwenmiddag is georganiseerd door vrouwen uit de Helmondse politiek, mede in het kader van Internationale Vrouwendag op 8 maart. En vanuit de gedachte dat vrouwen in de gemeenteraad nog steeds in de minderheid zijn. Nog geen kwart van de raadsleden is vrouw. Dat mogen er volgens de huidige vrouwelijke politici best meer zijn.