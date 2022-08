Vuurwerk vooral nog buiten het veld bij Helmond Sport: dit keer van de fans voor dé derby

Op warme zomeravon­den komen de Helmondse parken pas echt tot leven: ‘Als je er last van hebt, dan ben je vergeten hoe het was om jong te zijn’

HELMOND - Als de ergste warmte voorbij is en de zon nog niet ondergaat, bloeit het leven in de Helmondse parken op. Tijd om te chillen, te picknicken of met water te spelen in het Geukerspark en Weverspark. Al zijn er ook klachten over bijvoorbeeld hondenpoep.

1 augustus