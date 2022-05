Waar proosten de brandweermannen op bij de Amstel-brouwerij in Helmond?

UIT DE OUDE DOOSHELMOND - Zo’n 150 man werkten er ooit bij in Amstel in Helmond. De Amsterdamse brouwer opende in 1965 een bottelarij en lagerruimte in de stad.

Een paar jaar later werd Amstel al overgenomen door concurrent Heineken. De bottelarij in Helmond kwam in 1969 in handen van de Skol.

Jozef van den Broek

De maître-stok van Wim Boetzkes is weer terug bij het Helmonds Muziek Corps

Het kan niet missen; de meneer die op de foto in het middelpunt van de belangstelling staat is Wim Boetzkes. Veel lezers weten zich de tambour-maître van het Helmonds Muziek Corps (HMC) nog te herinneren.

,,Wim Boetzkes was het gezicht van HMC gedurende de jaren 50, 60, 70 en begin jaren 80. Op de foto dirigeert hij het harmonieorkest”, zegt Harrie Lammers, oud-lid van HMC.

De foto uit september 1973 is gemaakt in de Veestraat in Helmond. Bij welke gelegenheid het optreden was, weet niemand te melden. Lammers meent wel te weten wie het meisje met de wapperende haren rechts op de foto is. ,,Het meisje dat een beetje vooroverbuigt zou Gaby van de Biggelaar kunnen zijn. Zij is een tijdje later ook lid geworden van HMC. Of het was een van haar zussen. Zij waren een identieke drieling.’’ In de muzikant met de tenortrom denkt hij Willy van Dalen te herkennen.

,,Wim Boetzkes was mijn zwager. Hij woonde in Stiphout en is in 2000 overleden’’, reageert H. Heijwegen. ,,De sjerp en de maître-stok zijn onlangs weer in het bezit gekomen van HMC.”

Instructeur

‘Inderdaad’, meldt Frank van der Zanden. ,,Wim en zijn familie zijn jarenlang fanatiek lid geweest van het corps. De tambour-maître-stok die Wim vast heeft, gebruik ik nu. Ik ben namelijk sinds zes jaar tambour-maître bij het Helmonds Muziek Corps. De maître-stok is via omwegen (de familie Heijwegen) weer bij het HMC terechtgekomen.”

Boetzkes was tientallen jaren actief bij het Helmonds Muziek Corps. Hij bekleedde meerdere functies. Zo was hij naast tambour-maitre ook instructeur van het tamboercorps, instructeur (en oprichter) van de drumband en slagwerker in het harmonieorkest.

Ook wordt hij genoemd als mede-oprichter en eerste instructeur van drumband Helmond-West en drumbandinstructeur bij andere muziekgezelschappen zoals fanfare Sint Cecilia in Helden. In vroegere jaren was Boetzkes ook slagwerker en hofkapelmeester bij hofkapel De Klinkers van carnavalsvereniging De Keiebijters.