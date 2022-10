Waarom kwamen de zangertjes van het Stedelijk Helmonds Concertkoor op tv?

UIT DE OUDE DOOSHELMOND - Het Stedelijk Helmonds Concertkoor (1959-1997) was een zanggezelschap met naam en faam. Jozef van den Broek maakte in 1974 deze foto. ‘Opnamen TROS televisie, 19 oktober 1974’ heeft hij er bij geschreven.

Wie staat zelf op deze foto of herkent iemand anders? Wie kan iets vertellen over de tv-opnames? Kwam het Helmondse koor vaker op televisie? Deel uw herinneringen met ons via helmond@ed.nl.

Jozef van den Broek

Een kleine miljoen negatieven uit het oeuvre van fotograaf Jozef van den Broek liggen in het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de beelden. Weet u meer over deze foto? Meld het via helmond@ed.nl. Vermeld bij onderwerp: Foto Jozef van den Broek.

Volledig scherm Demonstratie turfsteken in 1983. © Jozef van den Broek

De Deurnese ‘turfsteker’ Jan van de Weijer had altijd een knapzak met streuf bij zich

De Peel en turfstekers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw werd er in het gebied turf gewonnen. Noeste arbeiders zorgden dat er turfblokken kwamen waarmee de kachel kon worden aangemaakt.

Turf werd ook wel het bruine goud genoemd. Nadat turf al lang vervangen was door andere brandstoffen werden er in Deurne en omgeving demonstraties gegeven om te laten zien hoe dat turfsteken vroeger in zijn werk ging. De Deurnese landbouwer Jan van de Weijer was een van die mensen die vele groepen toeristen en andere belangstellenden de kunst van het oude vak toonden.

,,Dat is mijn opa”, reageert Judith van der Weijst op de foto die Jozef van den Broek maakte in september 1983. ,,De demonstratie plaats vond plaats op de Bult in Deurne”, weet ze.

Quote Bij het Toon Kortooms­park worden weer met grote regelmaat demonstra­ties turfsteken gegeven Jan van Lierop, uit Deurne

Lezers Henk van der Kant en Jan van Lierop noemen dezelfde naam en locatie. ,,Er was een turfsteekdemonstratie in het hoogveengebiedje D’n Bult ten noordoosten van Walsberg”, zegt Van Lierop.

,,Na het overlijden van Jan van de Weijer is in een perceel van Staatsbosbeheer langs het Toon Kortoomspark nog een restant hoogveen ontdekt. In overleg met VVV Deurne is in dit gebied een plaggenhut gebouwd. In november 2011 is het turfveldje geopend. Sindsdien worden hier weer met grote regelmaat turfsteekdemonstraties gegeven. VVV-gidsen geven er deskundig commentaar bij”, aldus Van Lierop.

Kruikje met drinken

Volgens de DeurneWiki-informatiepagina van heemkundekring H.N. Ouwerling is het onduidelijk of Jan van de Weijer ooit echt zelf turf heeft gestoken. Niettemin deed hij de demonstraties op zeer originele wijze. Een knapzak met streuf (pannekoek) en een origineel blauw drinkkruikje behoorden tot zijn vaste uitrusting.

Van de Weijer bleef turfsteekdemonstraties verzorgen tot hij in 2010 op 85-jarige leeftijd overleed.