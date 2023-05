Waterschap Aa en Maas zoekt nieuwe jeugdbestuurder

Peelgemeen­ten willen steun van provincies tegen heropening vliegbasis Vredepeel

Ook de nieuwe provinciebesturen van Noord-Brabant en Limburg moeten zich tegen de heropening keren van de voormalige vliegbasis De Peel in Vredepeel. Dat schrijven dertien gemeenten in Oost-Brabant en Limburg in een gezamenlijke brief aan de informateurs van beide provincies.