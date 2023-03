‘We zijn vóór droge voeten. Ja, duh, wie niet?’: de zin en onzin van de waterschapsverkiezingen uitgelegd

VAN DE LEZERWoensdag mogen we twee keer stemmen. Naast het nieuwe bestuur van de provincie, kiezen we ook de mensen die aan het roer van de waterschappen komen. Vandaag in onze nieuwe rubriek De Drie Wijzen uit het Zuidoosten: wat is de zin of onzin van de waterschapsverkiezing?