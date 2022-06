Weer geen Hockey Loverz in Gemert: financiële chaos

Chefkok Jermain de Rozario had twee jaar een filmploeg over de vloer: ‘Ik was geen leuke kok’

HELMOND - Het einde van de documentaire ontroert hem. Daarin komt Jermain de Rozario tot een zelfinzicht, dat hij hardop uitspreekt. Over wat echt belangrijk is. De Helmondse chefkok werd twee jaar door een filmploeg gevolgd. In een verlaten Pathé ziet hij voor het eerst op groot doek het resultaat.

5 juni