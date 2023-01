Wensboom brengt gasten Sint Annaklooster al tien jaar veel geluk

EINDHOVEN/HELMOND - ‘Dat ik weer eens koffie kan drinken met mijn broers en zussen op zondagochtend’. Het is maar een greep uit de honderden wensen die de vrijwilligers van De Wensboom van het Sint Annaklooster in tien jaar tijd in vervulling lieten gaan.

Sint Annaklooster heeft hospices en verpleeg- en logeerhuizen op vijf locaties in Eindhoven en Helmond. Tien jaar geleden nam een groepje vrijwilligers van de organisatie het initiatief voor De Wensboom om zo, meestal de laatste wensen van hun gasten te realiseren.

Voor alle gasten

,,De Wensboom is destijds in eerste instantie opgezet voor mensen die inmiddels palliatieve zorg kregen", weet voorzitter en vrijwilliger Martin de Kort. ,,Maar omdat Sint Annaklooster ook tijdelijke opvang biedt aan mensen die even niet naar huis kunnen, bijvoorbeeld omdat ze nog moeten revalideren, is al snel besloten om iedereen de mogelijkheid te geven hun wens in te dienen.”

Wensen in de boom

Het idee is simpel: in alle locaties van Sint Annaklooster - hospices Regenboog en In Via in Eindhoven en de verpleeghuizen Antonius in Acht, Eikenburg en Zomereik in Eindhoven - hangt aan een muur een wensboompje met daarnaast kaartjes waarop ze hun wens kunnen invullen en in de boom hangen.

Kleine wensen, veel betekenis

,,In de praktijk zijn het vaak de verpleegkundigen en vrijwilligers die dat voor hen doen. Zij horen immers veel en de meeste gasten zijn zelf te ziek om dat nog te kunnen doen", zegt collega-vrijwilliger Albert van Bakel. ,,Aan ons vervolgens de taak die wensen waar te maken.”

De wensen van de meeste mensen zijn eenvoudig en gemakkelijk te realiseren: een barbecue met familie, een high tea of nog een keer borrelen met oud-collega's. ,,Kleine wensen die enorm veel voor hen betekenen", vervolgt De Kort.

Glimlachen van oor tot oor

Zo liet een krasse dame op leeftijd weten graag nog een keer met een knappe jongeman een snelle autorit te maken in een rode Ferrari. Dat regelt De Wensboom dan en naar verluidt heeft ze ervan genoten. ,,Ook een 90-jarig echtpaar waarvan de man in het Helmondse Valkenhaeghe verbleef en de vrouw in het Elkerliek Ziekenhuis hebben we wekenlang naar elkaar toegebracht. Het was elke keer weer een feest als de man bij zijn vrouw binnen stapte. Allebei glimlachten ze van oor tot oor, pakten elkaar bij de handen en bleven elkaar maar kussen. Daar doe je het voor.”

Volledig scherm Dankzij de inspanningen van De Wensboom kon een termaal zieke vrouw nog een motortocht meemaken. © Martin de Kort

,,Maar ook een vrij jonge vrouw met terminale kanker hebben we een prachtige dag kunnen bezorgen. Zij had altijd motor gereden en wilde dat dolgraag nog een keer meemaken. Een verpleegkundige hier heeft toen een groep bevriende motorrijders ingeschakeld en die hele club heeft toen rond Helmond getourd, met die vrouw in een zijspan vooraan in die karavaan.”

Tijd is grootste vijand

De Wensboom bestaat en bloeit dankzij giften en kan daarmee vooralsnog prima uit de voeten. ,,Wij houden het bij kleinere wensen, maar ook voor grotere wensen spannen we ons in en doen dan een beroep op bijvoorbeeld de Wensambulance. Dan kan een terminaal zieke toch nog een keer naar Lourdes of een dagje naar zee. Onze grootste vijand is meestal de tijd, daar hebben de meeste gasten niet veel meer van.”