Werken aan die moeilijke Nederlandse taal tijdens een speciale museumtour in Helmond

De aarde kraakt in zijn voegen en zangeres Nynke Laverman maakt zich zorgen: ‘Alles moet anders, maar hoe dan?’

HELMOND - Tijd is geld, de economie moet doordraaien. Ondertussen teistert plastic soep de oceanen en zitten we in een klimaatcrisis. ,,Alles moet anders. Maar hoe dan?”, zegt zangeres Nynke Laverman. Die vraag overheerst in haar voorstelling Plant.

13 november