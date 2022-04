Wie binnenkomt bij Schevelingen in Helmond voor een drankje, blijft geheid eten

Vluchtelin­gen genieten volop van gratis dagje kermis in Helmond: ‘Voor het eerst in maanden zie ik mijn dochter weer lachen’

HELMOND - Huis en haard lieten ze achter om te ontsnappen aan de oorlog en sinds enkele weken worden ze opgevangen in Helmond. Om even aan de stress te ontkomen mochten vluchtelingen uit Syrië, Eritrea en Oekraïne zich donderdag gratis vermaken op de Helmondse kermis. ,,Voor het eerst in maanden zie ik mijn dochter weer lachen.”

24 maart