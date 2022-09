Wie is deze man achter de knoppen bij ’t Speelhuis?

Deze man achter de knoppen is geconcentreerd aan het werk tijdens een voorstelling in het net geopende theater ’t Speelhuis. Het is oktober 1977. Zou hij bezig zijn tijdens de openingsrevue Neem Helmond, bijvoorbeeld? Wie weet wie deze man is. Wie was er bij die eerste voorstelling of zag hoe kroonprinses Beatrix het kubustheater opende? Laat het ons weten.

Jozef van den Broek

Een kleine miljoen negatieven uit het oeuvre van fotograaf Jozef van den Broek liggen in het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de beelden. Weet u meer over deze foto? Meld het via helmond@ed.nl. Vermeld bij onderwerp: Foto Jozef van den Broek.

Volledig scherm Het erepodium bij een motorrace in Helmond. © Jozef van den Broek

Winnen voor eigen publiek was iets speciaals voor Helmonder Jo van de Ven

Hij staat te glunderen op het podium, met een beker in zijn hand en een krans om de nek. Jo van de Ven heeft net de 200 Mijlen van Helmond gewonnen, in de zijspanklasse. De man met de bril werd door veel lezers herkend. Rechts naast hem zijn bakkenist Peter - Puck - van Deursen. En links staat Henk Doeleman uit Mook.

Quote Hij bouwde zijn zijspannen zelf Alie van der Heyden-van de Ven, Over broer Jo van de Ven

,,Winnen voor eigen publiek was heel speciaal voor hem”, vertelt Alie van der Heyden-van de Ven over haar broer Jo. ,,Hij bouwde zijn zijspannen zelf en onderhield ook het motorblok. Helaas is Jo in 2016 overleden.’’

TT van Assen

Van de Ven eindigde in die tijd bij nationale wedstrijden vaak achter Egbert Streuer, die in de jaren 80 met Bernard Schnieders drie keer wereldkampioen werd. ,,Mijn broer heeft verder aan een groot aantal internationale wedstrijden meegedaan. Hij begon met zijspancross en stapte later over naar de wegrace.’’ Zo reed Jo ook de TT van Assen.

Alie was zelf aanwezig bij de race in Helmond die Van de Ven en Van Deursen op 16 mei 1979 wonnen (foto). ,,Onze moeder woonde destijds aan de Vlierdensedijk, die gedeeltelijk aan het circuit lag. Zodoende kreeg ze een aantal vrijkaarten. Met mijn man en kinderen van toen 7 en 9 jaar bezocht ik de zijspanwedstrijd.’’ Bij de individuele rijders werd Theo van Heugten zesde. Ook hij reageerde. ,,Ik was in die race de beste Helmonder.’’

Klanten bleven hem trouw

Jo van de Ven werkte volgens zijn zus bij bromfietsen- en rijwielhandel Tinus van Nuenen (nu Den Drietip), motorhuis Van Gerwen en de Helmondse Motoren Revisie. ,,Daarna heeft hij zijn vakdiploma behaald en is zijn eigen bedrijf begonnen aan de Mierloseweg. In 2001 verhuisde hij met zijn bedrijf naar Roggel. De meeste klanten bleven hem trouw vanwege zijn vakkennis.’’

Als een tweede vader

Daar weet ook Miranda van de Ven over mee te praten. ,,Hij kon iets wat niet iedereen kon: motorblokken opknappen en cilinders slijpen. Motorcrosser Pierre Karsmakers kwam speciaal naar hem toe. En hij sleutelde aan de stockkar van Piet Keijzer.’’

Jo was de oom van Miranda, maar door persoonlijke omstandigheden werd hij een tweede vader voor haar. En zijn vrouw Jean een tweede moeder. ,,Zij overleed in 1996, was pas 43 jaar.’’