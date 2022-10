Wie pakte er feeststollen in bij De Toekomst op de Mierloseweg?

UIT DE OUDE DOOSHELMOND - Het is half december. De kerstdagen en een nieuw jaar staan voor de deur. Bij of voor ‘De Toekomst, Mierloseweg’ worden feeststollen ingepakt rond 17 december 1969. Jozef van den Broek maakte toen deze foto van een clubje lachende dames en heren aan het werk.

Jozef van den Broek

Volledig scherm April 1974, plaats van en aanleiding voor deze foto zijn onbekend. © Jozef van den Broek/beeldcollectie RHCe

Jos Hagelaar had de lekkerste worsten en het mooiste kunstwerk van vet

Sierstukken van vet, worsten, grossiers, slagers die strijden om prijzen en een drukbezochte open dag in de slachterij in Helmond…. De foto die vorige week bij deze rubriek stond was voor ons een mysterie omdat er zelfs niet een klein beetje informatie over was, maar gelukkig heeft-ie bij lezers veel oude herinneringen losgemaakt.

Het was geen slagerswinkel of consumentenbeurs waar Jozef van den Broek eind maart 1974 een foto maakte. Het was het gemeentelijk slachthuis aan de Rooseindsestraat in Helmond. Slagers slachtten daar hun vee of lieten dat doen en de medewerkers van het openbare slachthuis zorgden dat alles netjes gebeurde.

Het slachthuis verbouwd

,,De foto is genomen bij de heropening van het Gemeentelijk Slachthuis Helmond na een verbouwing. In het midden staat burgemeester Jacques Geukers”, meldt Henk Dijkstra, oud waarnemend directeur van het slachthuis aan de Rooseindsestraat. ,,Ik meen me te herinneren dat er destijds een openstelling voor het publiek was. Mijn vader was toen grossier rundvlees op dat slachthuis”, vertelt Willem Christiaens.

,,Op 30 maart 1974 werd het slachthuis na een ingrijpende renovatie feestelijk heropend”, weet Jos Hagelaar. Hij komt uit een bekende Helmondse slagersfamilie. ,,Er werd een grote slagersvakwedstrijd georganiseerd waarvoor alle slagers van het Gewest Helmond werden uitgenodigd. Er kon worden deelgenomen in de disciplines ‘Worst en Vleeswaren’ en ‘Sierstukken’, elk weer onderverdeeld in verschillende rubrieken.”

Slagerskampioen

Op maandagavond 1 april was de prijsuitreiking. ,,Daar werd ik gekroond tot Algemeen Kampioen Gewest Helmond”, vertelt Hagelaar. ,,Mijn negen producten in de rubrieken Gekookte worst, Droge worst, Leverworst, Bloedworst en Zouterij-vleeswaren werden bekroond met vijf keer de eerste prijs en vier keer een tweede prijs.”

Hagelaar streed ook mee bij de sierstukken. En ook daar scoorde hij. ,,Voor mijn vetboetseerwerk slager met koe kreeg ik de eerste prijs.”

,,Er was daar een open dag georganiseerd. Mijn man komt uit een Helmondse slagersfamilie en kan zich herinneren dat hij daar is geweest”, meldt Erica Jansen.

Alle vleesproducten die de slagers hadden gemaakt voor de wedstrijd werden tentoongesteld in het slachthuis. Dat hield open huis in het weekend van 30 en 31 maart 1974. Iedereen kon het gemoderniseerde slachthuis en de worsten en andere vleeswaren van de slagers uit het gewest komen bewonderen.