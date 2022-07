Wie wordt er in het zonnetje gezet bij buizenfabriek Robur?

UIT DE OUDE DOOSHELMOND - Een voetenbankje als cadeau? Bij de Helmondse buizenfabriek Robur hadden ze in augustus 1971 een jubilaris te huldigen. Jozef van den Broek maakte er deze foto van. Maar wie staat er eigenlijk in het middelpunt van de belangstelling op het feestje?

Staat u op deze foto of herkent u iemand? Heeft u herinneringen aan de buizenmaker van destijds aan de Kanaaldijk in Helmond? Laat het ons weten via helmond@ed.nl.

Jozef van den Broek

Een kleine miljoen negatieven uit het oeuvre van fotograaf Jozef van den Broek liggen in het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de beelden. Weet u meer over deze foto? Meld het via helmond@ed.nl. Vermeld bij onderwerp: Foto Jozef van den Broek.

Lees onder de foto over prinsenzangers en de mooie dansmarietjes

Volledig scherm Kiezelkeikes, 1969. © Jozef van den Broek/beeldcollectie RHCe

‘De Kiezelkeikes hadden de mooiste dansmarietjes van Helmond’

Prinsenzangertjes, een dik pak sneeuw, Bert Kuijpers, een kletser en een geheime bar. De foto van de Kiezelkeikes uit 1969 brengt allerlei herinneringen naar boven.

Volgens Gonneke Kuijpers staan de prinsenzangertjes op de foto, met haarzelf en enkele familieleden. ,,De prinsenzangertjes zijn de kinderen van de grote Prinsenzangers die altijd meededen met de Keiebijters. Beide stonden onder leiding van ‘onze ome Bert’, Bert Kuijpers. Hij is helaas vorig jaar overleden aan corona.’’

Ze noemt de namen van Han Roffelsen, Pieter Kuijpers, Frank Roffelsen, Joost Roffelsen, Rolf Roffelsen en Chantal van Tuijl. ,,De Roffelsen en de Kuijpers zijn familie van Bert Kuijpers.’’

Quote Mijn moeder liep in de Helmondse optocht mee als ‘Butske’ en won de eerste prijs bij de individue­le deelnemers Ad van den Oever, in 1969 grootvorst bij de Kiezelkeikes

Stephan Hendriks meent twee dochters te herkennen van Keiekletser D’n Dröge - Noud van der Heijde. ,,Zijn dochter Chantal is mijn echtgenote. Zijn andere dochter Karin staat er ook op.’’

Op tv bij ‘Stuif es in’

Ad van den Oever was in 1969 grootvorst bij de Kiezelkeikes in Helmond. Hij zou aanwezig zijn geweest toen de foto werd gemaakt, net als Jacques Ottenheim die jeugdprins was. ,,In dat jaar zijn we nog met de Kiezelkeikes te gast geweest bij een uitzending van Stuif es in’’, vertelt Van den Oever.

Hij weet nog dat het flink had gesneeuwd met carnaval. In de archieven is inderdaad terug te vinden dat er elders in het land zelfs optochten afgelast moesten worden vanwege het extreme weer.

Bar onder het podium

,,Mijn moeder liep in de Helmondse optocht mee als ‘Butske’ en won de eerste prijs bij de individuele deelnemers. Ik heb een heel mooie tijd gehad en herinner me nog carnavalsmiddagen in Zaal van Kooten. Met de bar die onder het podium ‘verstopt’ zat. Wat me verder bijstaat is dat ik vond dat wij de mooiste dansmarietjes hadden van heel Helmond!’’

Van den Oever woont alweer 22 jaar in Liessel. Omdat carnaval hem met de paplepel ingegoten werd, is hij daar elf jaar lid geweest van CS De Kei. ,,Ik ben nu nog verdienstelijk als hoffotograaf.’’