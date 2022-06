Wielrennen in Mierlo is van alle tijden: ook in 1967 was het koers

Mierlo is een echt wielerdorp. Op Hemelvaartsdag werd daar weer de Kersenronde gehouden. En op zaterdag 11 juni is het al weer raak. Dan finisht de vierde en voorlaatste etappe van de ZLM Tour in Mierlo. Ook 55 jaar geleden was het koers in Mierlo, zoals te zien is op bovenstaande foto.

Jozef van den Broek kreeg op 24 juni 1967 dit duo voor zijn lens, voor de jurybus. De man in een opvallend trainingsjack: draagt hij hier de naam van een sponsor of is hij fan van een renner?

Wie weet wie de twee zijn of de andere mensen op de foto? Om welke koers ging het? Wie heeft een bijzondere herinnering aan wielerkoersen in Mierlo? Laat het ons weten.

Jozef van den Broek

Een kleine miljoen negatieven uit het oeuvre van fotograaf Jozef van den Broek liggen in het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de beelden. Weet u meer over deze foto? Meld het via helmond@ed.nl. Vermeld bij onderwerp: Foto Jozef van den Broek.

Volledig scherm Bedrijfsbrandweer van Amstel in Helmond, op 23 juni 1967. © Jozef van den Broek/beeldcollectie RHCe

Net opgericht en nu al een wedstrijd voor de brandweer van Amstel

Ze staan nog in menig keukenkastje of vitrinekast in Helmond: een glas met daarop de tekst ‘Opening Amstel Brouwerij Helmond 19-6-1965’. Het bierglas werd destijds huis-aan-huis verspreid. En die Amstel Brouwerij kreeg ook een bedrijfsbrandweer, zoals op de foto uit 1967 is te zien. Deze is genomen rond wedstrijden in Helmond.

Verschillende vrijwillige brandbestrijders van bedrijven kwamen in actie ‘op de terreinen van de voormalige textielweverij Ramaer’, schreef destijds personeelsblad Het Spongat. ‘Het is verheugend om te melden dat deze jonge Amstelploeg, na slechts twee maanden oefenen, onder bevelvoerder J. van Erp in de zware wedstrijden in de totaaluitslag een negende plaats veroverde. Voor gerenommeerde ploegen als Van Dam, de Golfkartonfabriek (is dat niet hetzelfde?), de Nederlandse Spoorwegen en de Nederlandse Schroefboutenfabriek.’

Prachtige zesde plaats

En het personeelsblad gaat nog even verder in de loftuitingen: ‘Voeg hierbij de prachtige zesde plaats die de nummers één en twee van de ploeg, de heren Raaymakers en Sleegers behaalden bij de persluchtwedstrijden, dan kan men zeggen dat deze wedstrijden voor de bedrijfsbrandweer van de Amstel Brouwerij niet alleen zeer nuttig en leerzaam zijn geweest, maar ook een succesje.’

Johan Kuypers weet als reactie op de foto te melden dat deze is gemaakt in de latere Gaviolizaal, waar de gemeentelijke brandweerhaar kazerne had. ,,Daar was ik zelf vele jaren vrijwilliger.” Wie de proostende mannen zijn en de anderen daaromheen, dat is niet duidelijk geworden.

Amstel Gold Race

Over wielrennen gesproken (zie hierboven): door de komst van de bierbrouwer was Helmond vier jaar lang de startplaats van de Amstel Gold Race, Nederlands enige klassieker. Van 1967 tot en met 1970 staan de renners opgesteld op de Churchilllaan.

Daarna verdwijnt de naam Amstel in Helmond. Voortaan prijkt er Skol op het gebouw. Heineken had Amstel in 1968 ingelijfd en wilde later van de Helmondse vestiging af. Die werd verkocht aan Allied Breweries.

Overigens heeft er nooit een echte brouwerij gestaan, wat de naam deed vermoeden. Het was bij de start in 1965 wel de bedoeling dat die er zou komen, maar het bleef bij opslag en bottelen van bier.

Quote Regelmatig stegen daar luchtbal­lon­nen op in wedstrijd­ver­band Jan Klerkx

Het bedrijfsterrein werd soms voor andere doeleinden gebruikt. ,,Regelmatig stegen daar luchtballonnen op in wedstrijdverband”, aldus Jan Klerkx. ,,Het gas voor deze ballonnen werd geleverd door de Philips gasfabriek op industrieterrein de Hurk. Mijn schoonvader was daar werkzaam als laborant en hielp mee om het transport van het gas naar de ballonnen in veilige banen te leiden. Via hem kregen we toegang tot dat terrein. We zijn regelmatig met onze kinderen naar dit festijn wezen kijken.”