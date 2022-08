Wijkfeest en vrijmarkt bij de Fonkel in de binnenstad van Helmond

,,We hebben allemaal een oplawaai gehad door corona. Dit is iets om mensen achter de voordeur vandaan te krijgen en elkaars gezicht weer eens te zien. Beetje slap ouwehoeren. Sommige mensen moeten we uit hun isolement halen. Ook is het fijn dat iedereen er weer aan herinnerd wordt dat bepaalde organisaties nog bestaan en er kunnen zijn voor hen”, zegt de voorzitter van Vereniging Wijkbeheer Binnenstad Ton van Eijk.