Wilma Balvers (1960-2021) kon blijven lachen hoe ziek ze ook was; ‘Het is wat het is’, zei ze dan

Kerstmis zat in de weg om alles te laten verlopen zoals het eigenlijk hoorde als iemand thuis gaat sterven. De thuiszorgorganisatie kon geen nachthulp sturen, ‘want het is kerstavond’. Daar was wel even een conflict over geweest. En zo waren er meer van die dingen. De behandelend arts, die op 27 december belde om te vragen hoe het met Wilma ging, wist ook van niks. Niemand had in het systeem gezet dat ze was gestorven.