Winkeltje uit het Helmonds verleden: Snob

HELMOND - De vormgeving van de letters verraadt al dat deze foto uit de flower power-tijd stamt. Modezaak Snob was destijds gevestigd op de hoek Smalle Haven/Veestraat in Helmond (waar nu de winkel van T-Mobile zit). De poster op het raam kondigt een optreden van de Haagse band Q65 aan in het Kunstcentrum. De foto is gemaakt op 13 november 1970.

Vijf mannen poseren bij de entree. De fotograaf meldt dat het om ‘Groep B.B.’ gaat. Wie kent deze mannen of herkent zichzelf. Wat wordt bedoeld met Groep B.B.? Wie heeft er ook kleding gekocht bij Snob? Laat het ons weten.

Jozef van den Broek

Een kleine miljoen negatieven uit het oeuvre van fotograaf Jozef van den Broek liggen in het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de beelden. Weet u meer over deze foto? Meld het via helmond@ed.nl. Vermeld bij onderwerp: Foto Jozef van den Broek.

Lees onder de foto over het bezoek van de KRO aan Helmond

Volledig scherm Har Sanders en Hans van Willigenburg in theater het Speelhuis in Helmond met publiek en orkest. © Jozef van den Broek/beeldcollectie RHCe

Het gezicht van de KRO in Helmonds theater

Waarom was de KRO in 1979 te gast in het Helmondse Speelhuis? Die vraag is helaas niet beantwoord. Presentator Hans van Willigenburg, destijds hét gezicht van de Katholieke Radio Omroep, interviewt hier Har Sanders. Het zal ongetwijfeld gegaan zijn over het circusdoek dat Sanders op de muren van het theater schilderde.

Er kwam op de foto één reactie binnen, van Corine Colen-Roffelsen. ‘Ik was toen een jong meisje en woonde in Stiphout. Har woonde met zijn gezin naast ons. We waren buren in de tijd dat hij het Speelhuis schilderde.’

Sanders overleed in 2010. Een jaar later ging het theater - en daarmee ook zijn kunstwerk - in vlammen op.

Omroeper

Terug naar Hans van Willigenburg. Die was jarenlang omroeper van de KRO. Voor de jongeren: destijds kwam er op tv nog iemand in beeld die vertelde wat er die avond te zien was. Van Willigenburg presenteerde daarnaast zelf verschillende programma’s, zowel op tv als radio.

Zo was hij gastheer van het radioprogramma ‘Tussen Twaalf en Twee’, dat uitgezonden werd - u raadt het al - tussen twaalf en twee uur. Een programma vanaf locatie, met een eigen orkest, dat later verder ging onder de naam ‘Hans van Willigenburg'. Het zou goed kunnen zijn dat deze foto gemaakt is tijdens een uitzending vanuit Helmond.

‘Koffietijd’

Hans van Willigenburg, die op 18 augustus 80 jaar wordt, is een enorme theaterliefhebber. Hij had in die jaren ook een tv-programma ‘Rondje Theater'. Verder was hij bekend van ‘Klassewerk', een spelshow voor scholieren. Na zijn vertrek bij de KRO kwam hij jaren later terug op tv bij RTL4, waar Van Willigenburg ‘Koffietijd’ presenteerde met Mireille Bekooij.