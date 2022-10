Wisselende rollen en snel ritme brengen toeschouwers She is the Man in Annatheater naar puntje van stoel

HELMOND - Wie er bij was in het Annatheater afgelopen weekend maakte veel mee tijdens She is the Man; er gebeurde veel op het kleine, intieme podium in Helmond.

Twaalf spelers vertolken twintig rollen. Ze zijn continu in beweging in een theaterstuk vol humor, mimiek, snelle rol- en kostuumwisselingen en ritmische expressie.

Huisgezelschap toneelgroep Vreemd Beest werkt in de productie samen met de jeugdtheaterschool van het Annatheater. She is the Man is een moderne bewerking van Shakespeares Driekoningenavond, waaraan regisseur Lavinia Germano een eigen draai geeft.

Quote

Hoofdpersonage Viola spoelt na schipbreuk aan op de kust van Illyria. Haar tweelingbroer Sebastian waant ze voorgoed verloren. Ze wil niet als meisje alleen leven in een land waar mannen regeren en vermomt zich als de jongen Cesario.

Orsino, de heer van Illyria, is smoorverliefd op dame Olivia. Hij zet ‘Cesario’ in als boodschapper om haar het hof te maken. Viola ziet in dat de verliefdheid van Orsino hopeloos is en verliest haar hart aan hem. Olivia wordt op haar beurt verliefd op ‘Cesario.’ Als dan Sebastian opduikt begrijpt hij er niets van; iedereen lijkt hem te kennen en een vreemde dame vraagt hem zelfs ten huwelijk.

Anja en Tanja

De voorstelling is doorspekt met humor. Een eenzame nar vol zelfspot, die van de mannenliefde is en het komische duo Anja en Tanja, dat geniet van plezier maken en van elkaar, doen daar nog een schepje bovenop.

Volledig scherm © Kees Martens/DCI Media

De spelers verwisselen voortdurend van rol, van bediende tot landheer, dame, kapitein of scheepsbemanning. Zonder ergens het spel te verstoren of vertragen. Ook het verplaatsen van decorstukken maakt deel uit van het toneelspel.

Viola uit de branding

Behalve van sobere, maar kunstzinnige decorstukken wordt effectief gebruikgemaakt van wandprojecties en ritmische expressie. Knap is de serene scène waarin Viola aanspoelt uit de - geprojecteerde - branding. Ook worden scènes kracht bijgezet door ze in ‘slow motion’ uit te voeren, zoals het moment waarop de tweeling Viola en Sebastian elkaar weer vindt.

Het groeiende enthousiasme op de volle tribunes is tijdens de première haast voelbaar. Het publiek beloont de spelers met een staande ovatie. Echtpaar Caroline en Carl uit Eindhoven noemt de voorstelling ‘heel verrassend'. Caroline: ,,Wij kenden het Annatheater niet, we voelden ons aangesproken door een brochure.” Carl: ,,Fantastisch om spelers aan het werk te zien die met passie spelen, puur vanuit hun emotie.”

Vermoeid maar stralend

De veertienjarige Noèmi van Asten (Olivia) stelt na afloop vermoeid maar stralend: ,,Ik was zenuwachtig! Maar dat was nergens voor nodig.” Ook Vreemd Beest-speler Marleen Sander (Tanja) is in haar sas: ,,Je kon de energie vanaf de tribune voelen. We spelen voor het eerst samen met het jeugdtheater. Een combinatie die naar meer smaakt.”

Donderdag 20 oktober is er een extra voorstelling vanwege het wegvallen van de speeldata 8 en 9 oktober door ziekte van de spelers.