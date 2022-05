Woning Helmond drie maanden dicht na vondst drugs

Man (32) zonder rijbewijs botst met auto tegen paal bij spoorweg­over­gang in Helmond en gaat ervandoor

HELMOND - Een automobilist (32) zonder rijbewijs is vrijdag met zijn auto tegen een paal gebotst bij een spoorwegovergang aan de Parallelweg in Helmond. Hij sloeg na het ongeval op de vlucht, maar kon een eind verderop worden opgepakt door de politie. Zijn voertuig is in beslag genomen.

7 mei