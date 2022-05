Woning volledig uitgebrand bij brand appartementencomplex in Helmond, meerdere verdiepingen ontruimd

Koken, kletsen of gamen; opgeknapte Buurtkamer ’t Huukske in de Helmondse Leonardus­buurt is nu helemaal van de bewoners

HELMOND - Goed isoleren en zijn huis uit 1948 kan er weer heel lang tegenaan. Herman Verberne weet het zeker. Hij is een van de huurders die Volksbelang raad geeft bij de grote opknapbeurt van de Leonardusbuurt in Helmond. ,,De sfeer is nergens fijner. Dat ben je kwijt als je alles sloopt.”

