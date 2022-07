Workshop voor Laarbeekse professors in de dop

Vakantiewerk Bij Perron 15 zitten de hoogbejaar­de dames te dansen op hun stoel en zingen vrolijk ‘Una paloma blanca’

AARLE-RIXTEL - Tussen alle grijze kapsels, springt er qua aanwezigheid één iemand met kop en schouders bovenuit. Het is Ied, een 90-jarige vrouw die je de oren van het hoofd af kletst. Ze vertelt me over één van haar grootste dromen, 100 jaar worden, en hoe ze daarom zo min mogelijk suiker probeert te eten. ,,Zo doen we dat bij ons op het Hout’’, plakt ze er als trotse Mierlo-Houtse achteraan. Het zal die middag niet de enige keer zijn waarop ze dat zegt.

19 juli