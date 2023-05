Wormenhotels voor basisscholen Someren

Massada scoort al halve eeuw met opwindende latinrock: ‘Deze muziek zit in ons, en dat zal altijd blijven’

HELMOND - Vijftig jaar is een respectabele leeftijd. Zeker voor een rockband, bekend om zijn feestmuziek. Wat doe je dan? Een feest-tournee, natuurlijk. En daarbij slaat Massada Helmond niet over: 3 juni in de Cacaofabriek. Zanger/oprichter Johnny Manuhutu blikt terug: ,,Er was niet veel, maar wel muziek.”