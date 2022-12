Zeven agenten op een rijtje, wie zijn deze dienders?

De haardracht en de bakkebaarden doen verraden in welke periode deze foto is genomen. Zeven agenten van de Helmondse gemeentepolitie (die had je toen nog) poseren voor de camera van Jozef van den Broek. De drie Duitse herders doen vermoeden dat deze heren ook iets van doen hebben met de hondenbrigade.

Wie herkent zichzelf of iemand anders op de foto? Bij welke gelegenheid is deze gemaakt? Wie heeft verhalen of anekdotes van de Helmondse politie uit die tijd? We horen het graag.

Jozef van den Broek

Jozef van den Broek

Een kleine miljoen negatieven uit het oeuvre van fotograaf Jozef van den Broek liggen in het Regionaal Historisch Centrum.

Volledig scherm Mensen in de rij voor 't Speelhuis tijdens kijkdagen in 1977. © Jozef van den Broek

Duizenden kwamen voor de opening al ’t Speelhuis bekijken

Honderden mensen in de rij voor 't Speelhuis. Het zou toch een stroom reacties moeten opleveren van mensen die zichzelf of een bekende zien, maar dat viel tegen.

Pensionado's van het theater wisten wel te vertellen dat er twee kijkdagen werden gehouden. ,,Dat was een of twee weken voor de opening. Je ziet het aan de bouwketen die er nog stonden”, zegt Theo Pluijm, oud-medewerker van de technische dienst.

Frans de Groot

Van één persoon op de foto weet hij zeker wie het is: Frans de Groot (in de rode cirkel). ,,Hij was vroeger drummer bij het orkest van Freddy Golden dat regelmatig op tv kwam.” Op YouTube is nog een opname te zien van de Ivo Niehe show uit 1983 met De Groot op slagwerk.

Frans de Groot speelde ook jarenlang in het door Addy Kleijngeld opgerichte trio De Vrolijke Mijnwerkers, samen met Tonnie Melis en oprichter Kleijngeld. ,,En hij was van café ’t Franske”, weet Pluijm. ,,Waarschijnlijk is dat naar hem genoemd.”

Deze kroeg aan het Havenplein bestaat nog steeds. De Groot is in 2013 overleden.



Quote Twee dagen lang was er van negen uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags een constante stroom mensen Theo Pluijm, Oud-medewerker van 't Speelhuis

De kijkdagen trokken heel erg veel publiek, herinnert Pluijm zich nog. ,,Twee dagen lang was er van negen uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags een constante stroom.” Zo kwamen er duizenden mensen alvast een kijkje nemen.

’t Speelhuis werd op 28 oktober 1977 door prinses Beatrix geopend. Pluijm: ,,De bouwketen waren toen natuurlijk weg.” In 2011 brandde het karakteristieke gebouw tot de grond toe af.