ZLM Tour zet Mierlo weer even op de kaart: ‘Een waar spektakel en een avontuur voor de kinderen’

De terrassen in Mierlo zitten vol. De lantaarnpalen zijn versierd met ballonnen in de ‘ZLM kleuren’- roze, geel en groen. Vroeg op de middag zijn er al activiteiten zoals de Dikke Banden Race voor de jeugd, er is muziek, drank natuurlijk en eten. Mensen staan in groepjes aan het parcours en er staan stoelen en bankjes in voortuinen en aan de straatkant.