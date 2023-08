Bomen, planten en gras: zo groen zijn de buurten in Helmond

Johan Bakayoko staat op de lijst bij Napoli en PSG, maar PSV neemt alvast een duidelijk standpunt in

PSV-aanvaller Johan Bakayoko is gewild in Europa en staat bij veel clubs op de lijst van mogelijke versterkingen. Onder meer de Italiaanse kampioen SSC Napoli is geïnteresseerd in de Belgisch international, omdat Hirving Lozano mogelijk gaat vertrekken. De Italianen denken al vooruit en zouden enkele tientallen miljoenen willen reserveren voor een deal.