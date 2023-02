Zonder Van Houten geen Vox Humana: dirigent bergt stok op en dan stopt koor ook

Nieuwe aanpak ‘sluipmoor­de­naar’ eierstok­kan­ker in Catharina Ziekenhuis Eindhoven: nog geen levens redden maar wel levenskwa­li­teit verbeteren

EINDHOVEN - Eierstokkanker is een van de dodelijkste vormen van kanker voor vrouwen. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven hoopt met een doelgerichte, meer op maat gemaakte therapie de levensduur en -kwaliteit van patiënten verbeteren. Daarvoor is onlangs een nieuwe studie gestart.