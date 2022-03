Zorg over toekomstige JSF-opdrachten na sluiting Helmondse Fokker-fabriek: ‘Kennis die je kwijtraakt, komt niet meer terug’

Miskraam na Rolex-over­val in Helmond

HELMOND - Omdat haar vriendin een andere afspraak had, handelde een zwangere Helmondse de verkoop van een Rolex via verkoopsite Markplaats wel even af. Het kwam haar duur te staan: de ‘kopers’ hielden haar onder schot en niet veel later kreeg ze een miskraam. De verdachten hoorden donderdag fikse celstraffen tegen zich eisen.

17 maart