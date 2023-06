Asielzoekers woedend over onmenselijke omstandigheden in Ambachtse gymzaal: ‘Dit is een halve gevangenis’

column Barbecueën op Heijplaat? Kan, maar dan komen de vliegen gezellig ook

Was er een tijdje niet geweest, maar kom er graag, dus toen ik eergisteren in de buurt was, reed ik even langs. Altijd weer een wonderlijke wereld: havenwater tot in de verte vol zeeschepen, sleepboten en dokken, op de kades containermuren zo hoog als flats, af en aan scheurende vrachtwagens en daartussen de raarste woonwijk van de stad.