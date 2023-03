Bekijk hier de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in Hendrik-Ido-Ambacht

De VVD zakt met 1 procent naar 14 procent. BBB op haar beurt komt met 11,6 procent binnen in de lijst. JA21 doet het opvallend goed in het dorp. De partij komt op de zesde plek binnen in de lijst, met 6,8 procent.

Het duurde lang voordat Ambacht een uitslag bekend kon maken. Volgens een woordvoerder van de gemeente lag dat aan één stembureau in de wijk Dorp. Daar hebben ze ‘s nachts de telling niet af kunnen maken. ,,Het is een complexe verkiezing. Het waren sowieso twee verkiezingen en de opkomst was hoger dan de vorige keer. Daarbij ging het om grote stembiljetten, want er deden veel partijen mee. Het kostte allemaal meer tijd en energie. Diep, diep, diep in de nacht is daarom besloten om te stoppen, want we willen geen fouten maken.’’ Om 9.30 uur is helemaal opnieuw begonnen met het tellen van de stemmen van dit bewuste stembureau.