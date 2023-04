Dit zoekt Hendrik-Ido-Ambacht in de nieuwe burgemeester

Zestiger schuldig aan misbruik van 12-jarig jongetje, maar rechtbank twijfelt over straf

Dat de 61-jarige Rotterdammer K. de J. een 12-jarig jongetje heeft misbruikt, staat volgens de rechtbank wel vast. Maar over de op te leggen straf twijfelen de rechters nog. Daarom is het onderzoek heropend en blijft de man voorlopig in de cel.