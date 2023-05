Groep scooterrijders rijdt wandelaar aan en laat die zwaar gewond achter

Dag en nacht buffelen, maar restaurant Kita is weer open na hevige brand: ‘Ze zijn ons nog niet vergeten’

Ze hebben 'dag en nacht’ gebuffeld, maar het resultaat is er dan ook naar. Restaurant Kita, van horecamagnaat Bjorn van Dijl, is na de hevige brand vorige maand alweer open. En dat hebben ze gelijk goed gedaan: mét terras. Mooi nieuws voor de mensen die dit weekend in het zonnetje willen zitten. ,,Die zijn ons gelukkig nog niet vergeten.”