In Hendrik-Ido-Ambacht vanochtend

Pannetje op het vuur veroor­zaakt brandje in woning

In Dordrecht is de brandweer woensdagavond opgeroepen voor een woningbrand in de Zoutmanstraat nadat een pannetje op het vuur was vergeten. Door de brandlucht werd er al snel opgeschaald naar gebouwbrand, maar op locatie bleek alles al snel onder controle.