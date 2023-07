Invoering kilometerheffing lijkt slecht uit te pakken voor automobilisten in Hendrik-Ido-Ambacht

Lawaaiflit­ser nog een brug te ver, daarom zint Dordt op een list om ‘herriebak­ken’ het zwijgen op te leggen

Leuk idee, doen we niet. Er komt dus voorlopig geen lawaaiflitser in Dordrecht. In plaats daarvan wil het gemeentebestuur, net als met hardrijders, gaan experimenteren met een display die weggebruikers wijst op het lawaai dat zij produceren.