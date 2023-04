Lang niet iedereen ziet belang van rookmelders in: meerdere Ambachtse huurders weigeren de dingen

Wim zette zijn motor extra veilig achter slot en grendel, maar dat hield dieven niet tegen

Zo trots als een pauw was motorrijder Wim Mica (37) uit Rotterdam-Ommoord op z'n onlangs aangeschafte, peperdure Suzuki. En hij bleek niet de enige, want een dievenbende was kennelijk ook op slag verliefd op de oogstrelend fraaie tweewieler, en ontvreemdde hem. Zelfs een stevige garagedeur en een grondanker hielden hen niet tegen.