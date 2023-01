Ook Ambachtse kringloopwinkel opent voedselkast

Vorige week werd er nog een voedselkast geplaatst bij Kindcentrum De Tweestroom, nu volgt Hebbes in het dorp. De kringloopwinkel roept mensen via Facebook op eten en drinken te doneren dat niet over de datum en aangebroken is. ,,We willen even aankijken hoe het loopt en voor iedereen wat overhouden, daarom mogen afnemers niet meer dan drie artikelen per keer uit de kast halen’’, meldt de winkel.