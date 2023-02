Sushiliefhebbers opgelet: nieuw luxe restaurant KITA in Hendrik-Ido-Ambacht is geopend

Wintertoer­nooi tennisclub Hiaten voorziet in behoefte: ‘We krijgen veel complimen­ten, dat is altijd leuk’

De tijd dat tennissers in de wintermaanden hun heil massaal in hallen zochten, is al vele jaren voorbij. Door de mildere winters en de opkomst van all-weatherbanen is buiten tennissen eerder regel dan uitzondering geworden. Voor toernooien houden vrijwel alle regioclubs echter nog vast aan de zomermaanden. Het Ambachtse Hiaten denkt daar anders over en tekent al sinds 2015 voor de organisatie van een open wintertoernooi.

