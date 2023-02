Vrouw ramt lantaarnpaal in Ambacht en duikt met haar auto de sloot in: ‘Ze was niet eens nat’

Ozan Cimen kan straks op de fiets naar nieuwe club GSC/ODS: ‘Willen de beste club van Dordrecht worden’

Ozan Cimen maakt komende zomer de overstap van het in de vierde divisie op zaterdag uitkomende Achilles Veen naar GSC/ODS. De Dordtse club speelt op zondag in de derde klasse en op zaterdag in de vierde. Vanaf volgend seizoen is de Stadspoldersclub alleen nog op zaterdag met een standaardelftal actief.