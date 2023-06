Zelf bepalen hoeveel je uitgeeft aan je koffietje? Ambacht krijgt binnenkort een non-profit ‘deelcafé’

HOE IS HET NU MET? Na boek over Trump schrijft VS-correspon­dent Karlijn nu een boek over dieren in New York: ‘Even geen politiek’

Het presidentschap van Donald Trump, de coronajaren en de bestorming van het Capitool: VS-correspondent Karlijn van Houwelingen had afgelopen jaren geen moment rust. Na die intense nieuwsjaren besloot ze om naast haar correspondentschap een ander project op te pakken. Ze schrijft een boek over dieren in haar woonplaats New York.