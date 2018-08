5-jarige Nora vindt ruim dertig gestolen nummerborden terug

Bij het ontbijt vertelde de moeder van Nora dat er in de buurt meerdere nummerborden waren gestolen. Toen het meisje even later met haar vader de hond uitliet vond ze de nummerborden in een parkje aan de Levantstraat. Nora's vader besloot daarop de politie te bellen.



Als dank ontving Nora van de politie een teddybeer. De agenten deelden de nummerborden niet veel later uit aan de rechtmatige eigenaren. Gek genoeg miste geen enkele auto in Hengelo vanochtend beide kentekenplaten. Of de kentekenplaat aan de voorkant ontbrak, of de kentekenplaat aan de achterzijde.



De politie gaat vooralsnog uit van baldadigheid.