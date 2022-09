Aannemingsbedijf Van Benthem uit Deurningen neemt Hengelose branchegenoot Den Boer over: ‘Maken elkaar sterker’

Niet vergeten Hengeloër Rachid verwondert zich nog over de kracht van zijn moeder Anka: ‘Ze is niet weg, ze zit in mijn hart’

HENGELO - In deze rubriek staan we stil bij de Hengelose begraafplaatsen en de mensen die ze bezoeken. Aflevering 37, Deurningerstraat: door over haar te vertellen, houdt Rachid zijn moeder Anka dichtbij zich.

29 augustus