Acht op de tien 17-plussers in de gemeente Hengelo is in het bezit van een rijbewijs

In beeld Oldenzaal viert zonovergo­ten Dag in het Park, gewoon vanaf het eigen kleedje

Er was weer heel veel. Blije keien, prachtig versierde knopen, zaklopen, doorlopend muziek, jeugdcircus en bovenal heel veel zon. Het kon zondag niet op in het Kalheupinkpark. Terwijl een kleedje en jezelf meenemen eigenlijk al genoeg is voor een fijne middag in het park.