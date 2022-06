Afgetrapte autospiegels, lek gestoken banden: vandalen trekken spoor van vernieling door Hengelose wijk

Beckumse school wordt ook buiten wijzer: ‘Niet in een schrift werken, maar rennend over het plein’

BECKUM - Een beetje trots zijn ze best wel bij De Bleek. De basisschool in Beckum heeft het certificaat BuitenWijzer gekregen. De leerlingen doen nu rennend kennis op. „Het is tijd voor een feestje.”

1 juni