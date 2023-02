Alle opbrengsten van bekerduel Barbaros voor hulp aan slachtoffers aardbevingen

Met foto's Opening residentie, gala en uitreiking Zoeke Duim (aan Rene Wessels) leveren prachtige plaatjes op in Noord Deurningen

Afgelopen weekend stond alles in Noord Deurningen weer volledig in het teken van het Zoeke Carnaval. Onder aanvoering van Prins Erik III en Sik Guido werd er een groot feest gevierd in het volledig naar carnavalstempel omgetoverde Kulturhus De Mare.