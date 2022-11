Als Stella uit Hengelo het graf van haar dochtertje en moeder bezoekt, vertrouwt ze erop dat haar dierbaren samen zijn

Na een simpele schoor­steen­brand gaat alles fout wat er maar fout kan gaan voor Wybo en Marieke uit Hengelo: ‘Maar de buurt hier is geweldig’

HENGELO - Het jaar is nog niet om. Maar nu al kunnen Wybo en Marieke Miedema constateren dat 2022 voor hen een rampjaar is. Ze worden nog iedere dag geconfronteerd met de gevolgen van een, aanvankelijk simpele, schoorsteenbrand. „Echt alles is dit jaar fout gegaan. Echt alles.”

18 november