Amerika doet graag boeken in de ban, ziet de Hengelose schrijver Deniz Kuypers, zelfs het duivelswerk van Harry Potter

Op Amerikaanse scholen en in bibliotheken is boekencensuur weer helemaal ‘in’. Volgens de American Library Association wordt er op het moment een ongeëvenaard aantal pogingen gedaan boeken te verbieden. The Bluest Eye van Nobelprijswinnaar Toni Morrison, over racisme en kindermisbruik? Weg ermee. Maus van Art Spiegelman, een familiegeschiedenis over de Holocaust? Onverteerbaar.