Amy (16) wilde helpen maar werd misbruikt als ‘geldezel’

Sluiting eerste hulp in Hengelo rustig verlopen

10:08 HENGELO - De sluiting van de spoedeisende hulp(SEH) in ziekenhuis ZGT in Hengelo is rustig verlopen. Nadat zaterdagavond om 23.30 uur de laatste patiënt was geholpen, meldde zich in de nacht van zaterdag op zondag niemand meer.